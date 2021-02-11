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  2. В северной части Беловежской пущи может появиться новый туристический маршрут для байдарочников

В северной части Беловежской пущи может появиться новый туристический маршрут для байдарочников

В национальном парке «Беловежская пуща» в рамках повышения туристической привлекательности территорий на севере природоохранного комплекса прорабатывается вопрос создания нового маршрута для сплава на байдарках.
В природоохранном учреждении проанализировали итоги 2020 года и отметили, что выявились направления туризма, которые имеют стабильную положительную динамику и постоянный обоснованный спрос.


— Особенно востребован становится активный туризм, — констатировали в научном отделе. — В его контексте потребитель охотно пользуется как услугами проката, так и экскурсионным сопровождением. С точки зрения распределения рекреационных нагрузок следует отметить большую территориальную задействованность южной части Беловежской пущи по сравнению с северной. В свою очередь, рекреационный потенциал северной части пущи вовлечен лишь в незначительной мере, в том числе из-за дефицита инфраструктуры.

По мнению специалистов, ценностями, придающими уникальность северной части заповедных территорий, являются старовозрастная Свислочская пуща в сочетании с естественными водно-болотными угодьями. В частности, участок реки Нарев, начиная от деревни Ощеп и далее ниже по течению, вполне пригоден для водного сплава.


— Натуральное меандрированное (извилистое — Прим. ред.) русло реки, высокое ландшафтное разнообразие прилегающих территорий в сочетании с грамотной работой гидов являются предрасполагающими факторами для разработки водного маршрута и реализации на его основе нового турпродукта, — отметили в научном отделе. — Все это может создать благоприятные условия для развития байдарочного туризма и более активного использования потенциала северной водной артерии национального парка.

Нарев — река в западной Беларуси и северо-восточной Польше, правый приток Вислы. Длина составляет 484 км, из них 448 км в Польше, а 36 км — в Беларуси, где находится исток реки (в Беловежской пуще). Река Нарев протекает по территории в Пружанского и Свислочского районов. Канализовано 13 км русла от истока до устья канала Мотылев Ров; на остальном протяжении оно извилистое, местами выровненное. Река замерзает в первой декаде декабря, ледолом в середине марта.

Фото: npbp.by
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