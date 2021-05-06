Гольшанский замок и его «новая» башня ждут туристов –своих и зарубежных.
В Северной башне Гольшанского замка открыли музейную экспозицию. По сути, это событие ознаменовало окончание первого этапа по восстановлению историко-культурного объекта. Замок в агрогородке Гольшаны – знаковый туристический объект Гродненской области. Был возведен на границе XVI-XVII веков на средства Павла Стефана Сапеги. Он считался самым красивым на территории Великого княжества Литовского.
Гольшанский замок часто менял хозяев, был значительно поврежден шведами в годы Северной войны (начало XVIII века). Сотни лет продолжалось его дальнейшее разрушение, и только благодаря неравнодушным белорусам, археологам, историкам и краеведам десять лет назад началось его возрождение.
– Начало работ по консервации и реставрации объекта наследия положили изыскательские и проектные работы, разработка концепции, археологические исследования, которые велись с 2011 года, – рассказал методист по музеям и охране историко-культурного наследия Ошмянского районного центра культуры Сергей Жилик. – В то время определили фронт работ по нескольким направлениям: реставрационному, противоаварийному, консервационному и ремонтно-восстановительному. Все воплотилось на примере Северной башни. Здесь выполнен полный комплекс работ, и на данный момент там начал свою работу музей. Предстоит перейти к северо-восточному корпусу, который представляет собой наиболее крупный сохранившийся фрагмент замка. Здесь также прорабатывается вопрос возможности экспонирования в, так скажем, живописных руинах. Можно будет увидеть элементы инженерных сооружений, определенные фрагменты отделки.
Строительные работы на объекте ведутся с 2015 года. В настоящее время кроме обновления Северной башни для удобства туристов и посетителей благоустроена прилегающая к замку территория с вместительной парковкой, смонтирован и оснащен визит-центр, установлена современная система наружного и внутреннего освещения.
– Музеефицировано четыре помещения, в которых рассказывают о легендах и мифах, о знаменитых белорусских династиях Гольшанских, Сапег и знакомят с историей замка, – продолжает Сергей Жилик. – Это позволит проводить различные экскурсии, включая мистический компонент и легенды замка, используя обновленную театрализацию с персонажами. Башня, по сути, восстановлена в первозданном виде. Подвальное помещение – это своеобразный отсыл к мистике, роману Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». На первом этаже представлены археологические находки, которые были найдены в разные периоды его изучения. Второй уровень – это парадное помещение с зондажами разных исторических эпох. Также здесь можно увидеть элементы мебели, декоративных росписей, барельефы владельцев. На третьем этаже есть макет замка в разрезе, его изображения в лучшие и худшие времена. Кроме того, он является своеобразной смотровой площадкой.
Перспектива развития туризма на территории замка связана и с обустройством необходимых санитарных, административных помещений, павильонов для торговли сувенирной продукцией, информационным сопровождением посетителей.
– Туристические маршруты района традиционно проходят через Гольшаны с ознакомлением с костелом Святого Яна Хрестителя и монастырем, церковью Святого Георгия-Победоносца, каплицей с деревянной скульптурой Христа, исторической застройкой агрогородка, музеями Дуги Струве и обязательно с посещением замка Сапег, – подчеркнул председатель Ошмянского райиполкома Владислав Гершгорин. – Пользуется популярностью у туристов костюмированная театрализация «Расповяд Соф’і Гальшанскай», представляемая Гольшанским сельским домом культуры. Традиционными стали культурные мероприятия: фестиваль «Гольшанский замок», который с 2009 года собирает ежегодно около двух тысяч туристов и посетителей. Набирают обороты фестиваль стародавней музыки «Музыкі ля замка Сапегі», художественный пленэр «Малюем гісторыю разам». Новым кулинарным символом замка с 2019 года стал Гольшанский пряник. Надеемся, что открытие Северной башни даст новый толчок для развития туризма на нашей земле.
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера подчеркнул важность события для Гродненской области и страны в целом:
– Можно сказать, завершен первый этап реконструкции Гольшанского замка. Отрадно, что именно в период независимости нашей страны при всех проблемах находятся средства на восстановление памятников архитектуры и искусства. Тот, кто помнит историю, тот имеет будущее. Финансирование работ по восстановлению Северной башни велось из различных источников. Район подготовил и отправил заявку в фонд Президента по поддержке культуры и искусства на 355 тысяч рублей. Благодаря поддержке местного руководства было выделено 200 тысяч рублей. В рамках государственной программы «Культура Беларуси» освоено 388 тысяч рублей. За все время на реконструкцию замка потрачено более трех миллионов рублей. Работа в данном направлении будет продолжена.
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В Северной башне Гольшанского замка открыли музейную экспозицию
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