В Северной башне Гольшанского замка открыли музейную экспозицию. По сути, это событие ознаменовало окончание первого этапа по восстановлению историко-культурного объекта. Замок в агрогородке Гольшаны – знаковый туристический объект Гродненской области. Был возведен на границе XVI-XVII веков на средства Павла Стефана Сапеги. Он считался самым красивым на территории Великого княжества Литовского.Гольшанский замок часто менял хозяев, был значительно поврежден шведами в годы Северной войны (начало XVIII века). Сотни лет продолжалось его дальнейшее разрушение, и только благодаря неравнодушным белорусам, археологам, историкам и краеведам десять лет назад началось его возрождение.– рассказал методист по музеям и охране историко-культурного наследия Ошмянского районного центра культуры Сергей Жилик.Строительные работы на объекте ведутся с 2015 года. В настоящее время кроме обновления Северной башни для удобства туристов и посетителей благоустроена прилегающая к замку территория с вместительной парковкой, смонтирован и оснащен визит-центр, установлена современная система наружного и внутреннего освещения.– продолжает Сергей Жилик.Перспектива развития туризма на территории замка связана и с обустройством необходимых санитарных, административных помещений, павильонов для торговли сувенирной продукцией, информационным сопровождением посетителей.– подчеркнул председатель Ошмянского райиполкома Владислав Гершгорин.Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера подчеркнул важность события для Гродненской области и страны в целом: