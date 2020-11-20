В столице Республики Корея началась третья волна коронавируса. Об этом стало известно в пятницу, 20 ноября, на брифинге для журналистов в Сеуле, во время которого с соответствующей информацией выступил представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо, пишет ТАСС.
По словам Юн Тхэ Хо, из-за сложившейся ситуации власти планируют увеличить уровень социального дистанцирования. При этом отмечается, что количество новых заражений в Сеуле за минувшие сутки равняется 218. Это максимальный показатель с начала августа. В общей сумме по стране за данный период обнаружено 363 новых случая заболевания, общее число с начала пандемии составило 30 017.
Премьер-министр страны Чон Се Гюн обратился к гражданам с просьбой "проявить ответственность и воздержаться от проведения массовых мероприятий", в том числе традиционных новогодних вечеринок. В своем выступлении по телевидению он указал, что "борьба с коронавирусом переживает кризис". Особое внимание политик обратил на жителей страны старше 60 лет. Он попросил их меньше гулять и встречаться со знакомыми в зимний период.
Глава правительства также попросил руководителей компаний не проводить совместные мероприятия после работы, по возможности увеличив количество сотрудников, переведенных на удаленную работу. Он также пообещал, что правительство будет в усиленном режиме решать проблемы, связанные с безопасностью участников единого государственного экзамена, который состоится 3 декабря текущего года.
– Если мы не сможем снизить темпы распространения инфекции сейчас, наша пока относительно спокойная повседневная жизнь вновь столкнется с существенными ограничениями, – добавил премьер.
Фото: pixabay.com
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В Сеуле объявили о начале третьей волны COVID-19
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