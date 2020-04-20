В сети представили тизер сериала с Деми Мур

Действие картины "Дивный новый мир" происходит в Лондоне, где правит культ потребления.

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В сети появился первый тизер новой экранизации культового романа Олдоса Хаксли "О дивный новый мир".

Главные роли в сериале "Дивный новый мир" исполнили Джессика Браун-Финдли, Олден Эренрайк, Деми Мур, Гарри Ллойд. По сценарию в далеком будущем правит культ потребления, символом которого выступает Генри Форд. Человечество поделено на касты, но всех объединяет пристрастие к наркотику под названием сома. Однажды два жителя города попадают за его пределы и обнаруживают нечто совершенно иное.

Сериал будет состоять из девяти эпизодов. Точной даты выхода сериала пока нет, но запуск новой стриминговой платформы от NBCUniversal — Peacock — состоится 15 июля.