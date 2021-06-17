На YouTube вышел тридцатисекундный ролик франко-американского анимационного шоу Chip 'n' Dale: Park Life. Премьера мультсериала намечена на 28 июля, пишет rg.ru.
Планируется, что сериал будет состоять из 39 коротких эпизодов и расскажет о «двух крошечных и остроумных нарушителях спокойствия», который живут в парке. Издание отмечает, что речь не о спасателях из «Чип и Дейл спешат на помощь», а о более простых животных, охотящихся за желудями.
Также в мультсериале будут присутствовать и другие диснеевские персонажи.
Видео: IGN
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В сети появился тизер нового мультсериала про Чипа и Дейла
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