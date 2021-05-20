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В Сети появился официальный трейлер специального выпуска сериала «Друзья»

Вышел официальный трейлер специального выпуска сериала «Друзья». Он опубликован на YouTube-канале американского стримингового сервиса HBO Max.

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В серии под названием Friends: The Reunion or The one where they get back together появятся те же актеры, что и в основном сериале, но в этот раз они сыграют самих себя. 

Спецвыпуск будет представлен в формате ток-шоу, где актеры обсудят особенности съемок и поговорят об взаимоотношениях своих героев.

- Наши любимые друзья и специальные гости вернулись, чтобы обсудить все: от процесса кастинга до того, действительно ли Росс и Рэйчел делали перерыв в отношениях, - говорится в тизере.

Отмечается, что в выпуске также примут участие Дэвид Бэкхем, Синди Кроуфорд, Леди Гага и Джастин Бибер. Выход нового эпизода анонсирован на 27 мая на HBO Max. 

Напомним, сериал «Друзья» вышел на телеэкраны в 1994 году. Он был признан лучшим комедийным сериалом на американском телевидении по версии MTV.

Видео: hbo.com
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