В Сети появился официальный трейлер специального выпуска сериала «Друзья»

В серии под названием Friends: The Reunion or The one where they get back together появятся те же актеры, что и в основном сериале, но в этот раз они сыграют самих себя.Спецвыпуск будет представлен в формате ток-шоу, где актеры обсудят особенности съемок и поговорят об взаимоотношениях своих героев., - говорится в тизере.Отмечается, что в выпуске также примут участие Дэвид Бэкхем, Синди Кроуфорд, Леди Гага и Джастин Бибер. Выход нового эпизода анонсирован на 27 мая на HBO Max.Напомним, сериал «Друзья» вышел на телеэкраны в 1994 году. Он был признан лучшим комедийным сериалом на американском телевидении по версии MTV.Видео: hbo.com