В сети появилось видео с места убийства президента Гаити

На кадрах видно, как по кварталу ходят неизвестные, а неподалеку от них лежит тело. В руках у мужчин автоматы. Во второй части видео слышна стрельба.
Установлено, некоторые из преступников разговаривали по-испански, хотя в Гаити официальными языками являются гаитянский креольский и французский.
Напомним, сегодня в ночь с 6 на 7 июля неизвестные ворвались в резиденцию лидера республики и нанесли ему и его супруге смертельные ранения. У пары осталось трое детей.
Неизвестные застрелили президента ГаитиВидео: twitter.com/madanboukman
Супруга убитого президента Гаити умерла в больнице от ранений