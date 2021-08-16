В сети появилось видео падения людей из вылетевшего из Кабула самолета

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021
Видео снято с большим приближением, поэтому детали рассмотреть не получается. Однако на кадрах видно, как два, предположительно, человека или предмета выпадают из самолета на большой высоте.
То, что это действительно могут быть люди, подтверждается другими видео. Зрелище не для слабонервных: ролики демонстрируют, как люди бегут прямо под шасси взлетающего самолета, а часть из них старается удержаться на выступах. Сообщается, что афганцы привязывали себя к воздушному судну с внешней стороны.
Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021
By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX
Непонятно, почему агентство –источник видео утверждает, что людей выбрасывали. Возможно, имела место быть давка в полете, однако подтверждения этому нет.
Очевидцы, по данным Aśvaka News, утверждают, что люди падали с самолета «с громким и ужасающим шумом» на крыши домов.
Ранее агентство Reuters сообщило, что как минимум пять человек погибли в аэропорту Кабула в результате давки и стрельбы.
Вчера стало известно, что боевики радикального движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул. Они заявили о полном контроле над всей территорией страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В Кабул талибы вошли без боя, однако ситуация в городе остается напряженной, а в аэропорту собралась толпа желающих улететь из Афганистана. Почитать подробнее о происходившем в Исламской Республике 15 августа можно здесь.