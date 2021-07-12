Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором видно, как сотрудник американского посольства снимает указатель на железной дороге в России.
Видео: НТВ
На видео можно рассмотреть, как мужчина отсоединил устройство и бросил его рядом с путями, а потом поднял и унес с собой, уходя в лес. СМИ сообщали, что это был американский дипломат Паркер Уилсон, уточняет РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что инцидент произошел в Тверской области. Правоохранители при помощи камер установили, что мужчина снял указатель и положил его в багажник автомобиля с дипломатическими номерами. В тот же день сотрудники ДПС остановили за нарушение правил ПДД машину, за рулем которой был сотрудник посольства США. Он подходил под ориентировки по всем параметрам. В МИД РФ отметили, что американский дипломат подверг опасности жизни пассажиров поездов.
Диппредставительство отправило своего сотрудника обратно в США.
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В сети появилось видео, где американский дипломат крадет железнодорожную стрелку в России
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