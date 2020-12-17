В сети появились первые кадры третьего сезона сериала "Бывшие"

На сериал о зависимостях "Бывшие" зрители подсели с выходом первого сезона в 2018 году.Съемки третьего сезона стартовали в августе. Главные роли по-прежнему у Дениса Шведова и Любови Аксеновой. Сняться в сериале, кстати, пригласили и Полину Гагарину.Мини-трейлером к новому сезону поделилась в своем Instagram Любовь Аксенова: показана эмоциональная встреча Яны и Ильи после расставания. Напомним, второй сезон завершился очень неоднозначно. Яна сделала выбор: чтобы спасти отца, она стала женой неадекватного бизнесмена Кирилла, отказалась от наркотиков и полностью оградила себя от общения с Ильей и родителями.Под видео актриса ответила на один из самых популярных вопросов и объявила, что премьера проекта состоится в январе. А это значит, что уже меньше чем через месяц фанаты узнают, сохранилась ли семья Мироновых, что стало с любовным треугольником и смогли ли герои справиться со своими зависимостями.Подписчики не смогли сдержать эмоций:– высказалась Елена.– написал Владислав.– поделился мнением Лэсли.