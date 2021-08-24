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  2. В сети появились официальные снимки нового внедорожника Tank 600

В сети появились официальные снимки нового внедорожника Tank 600

Китайская компания Great Wall опубликовала первые официальные фотографии нового пятиметрового рамного внедорожника Tank 600. Потенциальный конкурент Toyota Land Cruiser отличился брутальным экстерьером, который вобрал в себя черты новой трехсотки, пикапа Ram и Pajero 4-го поколения. Об этом сообщает информационный YouTube-канал INcar.


В апреле нынешнего года на шанхайском автосалоне Great Wall заявила о том, что Tank станет отдельным брендом с собственной линейкой внедорожников. Помимо Tank 300 в ней будут более крупные модели с индексами 500, 600, 700 и 800. Новый автомобиль – это рамный внедорожник длиной около пяти метров. Он станет первой серийной моделью на новой масштабируемой платформе с продольным расположением двигателя, передней независимой подвеской и неразрезным задним мостом. Она же ляжет в основу старших моделей Tank 700 и 800.

Двигатель тоже новый – трехлитровый бензиновый V6 с комбинированным впрыском, двумя турбонагнетателями, расположенными по бокам блока, и 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность мотора составляет 354 л.с. при 500 Нм крутящего момента. В паре с ним работает девятиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором. Он держит крутящий момент до 600 Нм, причем 320 Нм доступны уже при 1000 об/мин.

Внедорожник оснащен камерами кругового обзора и 18-дюймовыми колесными дисками, обутыми в шины размером 265 на 60.

У новинки будет оснащенный салон с двумя рядами сидений и современный комплекс электронных помощников. Полноценная премьера машины состоится уже 29 августа.

Фото: скриншот видео
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