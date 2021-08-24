В сети появились официальные снимки нового внедорожника Tank 600

В апреле нынешнего года на шанхайском автосалоне Great Wall заявила о том, что Tank станет отдельным брендом с собственной линейкой внедорожников. Помимо Tank 300 в ней будут более крупные модели с индексами 500, 600, 700 и 800. Новый автомобиль – это рамный внедорожник длиной около пяти метров. Он станет первой серийной моделью на новой масштабируемой платформе с продольным расположением двигателя, передней независимой подвеской и неразрезным задним мостом. Она же ляжет в основу старших моделей Tank 700 и 800.Двигатель тоже новый – трехлитровый бензиновый V6 с комбинированным впрыском, двумя турбонагнетателями, расположенными по бокам блока, и 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность мотора составляет 354 л.с. при 500 Нм крутящего момента. В паре с ним работает девятиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором. Он держит крутящий момент до 600 Нм, причем 320 Нм доступны уже при 1000 об/мин.Внедорожник оснащен камерами кругового обзора и 18-дюймовыми колесными дисками, обутыми в шины размером 265 на 60.У новинки будет оснащенный салон с двумя рядами сидений и современный комплекс электронных помощников. Полноценная премьера машины состоится уже 29 августа.Фото: скриншот видео