В сеть попал снимок возрожденного Nokia 8000: телефон оказался не похож на культовый мобильник нулевых

Фанаты Nokia не получат культовый мобильник нулевых в современном исполнении. Внешне новинка почти не похожа на телефон 15-летней давности. В HMD решили сделать простой кнопочный моноблок, хотя оригинал был слайдером, выполненным из металла.В устройстве заявлен четырехъядерный процессор Snapdragon 210 с 512 МБ оперативной памяти и накопителем на 4 ГБ. Операционная система – KaiOS. 2,8-дюймовый экран, прикрытый стеклом, получил разрешение 320 x 240 пикселей.В смартфоне будут установлены приложения WhatsApp и Facebook, а также заявляется поддержка 4G и Wi-Fi. Презентация Nokia 8000 может состояться до конца текущего года. О стоимости пока не сообщается.