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В Сьерра-Леоне отменили смертную казнь

Высшая мера наказания отменена в африканском государстве Сьерра-Леоне, передает ТАСС


Об этом заявил президент страны Джулиус Маада Био после того, как подписал соответствующий закон.

– В истории Сьерра-Леоне начата новая страница, – цитирует главу государства Agence France-Presse. – По истечении двадцати лет власти выполнили свое обязательство, и смертная казнь в республике полностью отменена.

Подписанный главой государства закон был принят в июле. Действующая с 1991 года конституция Сьерра-Леоне предусматривала смертную казнь за государственную измену, мятеж, убийство или кражу, сопровождавшуюся отягчающими обстоятельствами. В последний раз высшая мера наказания применялась там в 1998 году, когда были казнены 24 офицера за попытку государственного переворота.

Пожизненное заключение за тяжкие преступления сохраняется. 

Фото: pixabay.com
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