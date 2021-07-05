В Белграде - столице Сербии - обнаружили комаров-переносчиков вируса лихорадки Западного Нила, передает ТАСС.
- Мы просим наших сограждан вести себя ответственно, использовать репелленты, противомоскитные сетки и не находиться на улице в период наибольшей активности этих насекомых, то есть с 19:00 до 24:00 (20:00 - 01:00 мск), когда наши бригады проводят мероприятия, направленные на ликвидацию распространения комаров, - говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте лаборатории сектора экологии и оздоровления окружающей среды коммунального предприятия "Городская чистота".
Директор коммунального предприятия Марко Попадич обратился к жителям страны с просьбой быть осторожными.
- Обязательно вызовите врача при появлении высокой температуры, головной боли, слабости или сыпи в области груди, - обратил внимание он.
Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров. В некоторых случаях от повреждения, нанесенного данным насекомым, человек может умереть. Естественными хозяевами вируса являются птицы.
Фото: pixabay.com
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В Сербии обнаружены опасные комары-переносчики вируса Западного Нила
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