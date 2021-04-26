В Сенно сын до смерти избил пожилую мать

Инцидент произошел вечером 20 апреля. По данным следствия, между 50-летним мужчиной и его матерью произошел конфликт. Во время ссоры сын нанес 72-летней женщине множество телесных повреждений. После случившегося мужчина покинул частную собственность. Утром следующего дня он вернулся домой и, когда обнаружил тело матери, обратился к соседям. Они и вызвали "скорую".На место была также вызвана следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину. Как рассказали следователям очевидцы, между двумя родственниками конфликты происходили регулярно, в том числе на почве распития спиртных напитков., – сообщила sb.by