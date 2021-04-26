В Сенно мужчина смертельно избил свою пожилую мать.
Инцидент произошел вечером 20 апреля. По данным следствия, между 50-летним мужчиной и его матерью произошел конфликт. Во время ссоры сын нанес 72-летней женщине множество телесных повреждений. После случившегося мужчина покинул частную собственность. Утром следующего дня он вернулся домой и, когда обнаружил тело матери, обратился к соседям. Они и вызвали "скорую".
На место была также вызвана следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину. Как рассказали следователям очевидцы, между двумя родственниками конфликты происходили регулярно, в том числе на почве распития спиртных напитков.
– Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) УК РБ. Ранее он был судим по ст. 205 (кража) и ст. 416 (уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ). Он проживал вместе с матерью, официально трудоустроен не был. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз, – сообщила sb.by официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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В Сенно сын до смерти избил пожилую мать
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