В Сенненском районе сын до смерти избил мать – расследование завершено

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве сыном матери в Сенненском районе, сообщает БЕЛТА.
– 8 октября 2020 года 30-летний мужчина освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за кражу. Вечером 9 октября у себя дома в Сенненском районе он распивал спиртное со своей матерью. Между ними возник конфликт, в ходе которого сын причинил 59-летней матери множественные телесные повреждения руками, ногами и подручными предметами, от которых она скончалась на месте. Мужчина сам позвонил в милицию и рассказал о случившемся, – рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Результаты лабораторного исследования показали, что в его крови содержание этилового спирта составило 1,16 промилле.
В ходе осмотра места происшествия изъята одежда обвиняемого, в которой он находился в момент совершения преступления. К приезду правоохранителей он успел переодеться. Согласно заключению судебной биолого-генетической экспертизы, на вещах были следы крови убитой женщины. Установили, что на орудиях преступления – табурете и деревянной рейке, также обнаружена кровь погибшей. Проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обвиняемый указал механизм нанесения ударов. Дактилоскопической экспертизой установлено, что след ладони, обнаруженный на табурете, оставлен обвиняемым. Собран характеризующий материал.
Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, во время совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Ранее данный гражданин пять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Фото УСК по Витебской области
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В Сенненском районе сын до смерти избил мать – расследование завершено
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