В Сенненском районе сын до смерти избил мать – расследование завершено

– рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.Результаты лабораторного исследования показали, что в его крови содержание этилового спирта составило 1,16 промилле.В ходе осмотра места происшествия изъята одежда обвиняемого, в которой он находился в момент совершения преступления. К приезду правоохранителей он успел переодеться. Согласно заключению судебной биолого-генетической экспертизы, на вещах были следы крови убитой женщины. Установили, что на орудиях преступления – табурете и деревянной рейке, также обнаружена кровь погибшей. Проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обвиняемый указал механизм нанесения ударов. Дактилоскопической экспертизой установлено, что след ладони, обнаруженный на табурете, оставлен обвиняемым. Собран характеризующий материал.Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, во время совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Ранее данный гражданин пять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.Фото УСК по Витебской области