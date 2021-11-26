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  2. В Сенненском районе мужчина погиб при пожаре в собственном доме

В Сенненском районе мужчина погиб при пожаре в собственном доме

Трагедия произошла 25 ноября в деревне Бельки, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. 


В 21:15 спасателям поступило сообщение о возгорании в жилом доме. По приезде подразделений строение горело открытым пламенем, обрушилась кровля и потолочное перекрытие. Во время тушения пожара в одной из комнат был обнаружен погибший хозяин дома 1958 года рождения. 

Пожар ликвидирован спасателями. Причины возгорания и гибели устанавливаются. Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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