В семье Голубовских муж и жена с честью носят погоны

В этой семье царит полное равноправие. Здесь точно знают, что совместить работу и дом – задача отнюдь непростая, но выполнимая. Муж и жена с честью носят милицейские погоны, служат в одном подразделении и воспитывают двух прекрасных сыновей. История их зимнего знакомства больше из разряда все же весенней романтики. Как случайная встреча стала знаковой? И каково это – служить вместе? Эта история о сильных чувствах, крепкой семье и офицерской чести.
Владимир и Елена Голубовские на работе, в Первомайском РУВД города Минска, встречаются гораздо чаще, чем дома. Он – подполковник милиции, старший оперуполномоченный по ОВД. Она – капитан милиции, инспектор профилактики специализированного изолятора милиции общественной безопасности.
Познакомились будущие супруги будучи курсантами Академии МВД.
– Я сразу обратил внимание на Лену, она отличалась от других девушек, – вспоминает Владимир. – Она гораздо спокойнее, в отличие от меня. Я посчитал, что противоположности притягиваются, и действительно так и случилось.
Девушка была на курс младше Владимира. Цветы, конфеты, долгие ухаживания… Когда Академия была за плечами, от молодого человека поступило предложение, от которого сложно было отказаться.
– Чаще всего милицейские семьи складываются еще с учебной скамьи. Потому что, когда ты работаешь, найти время на свидания сложно, – говорит Елена.
Через два года в семье Голубовских родился долгожданный первенец Иван, а через четыре года появился на свет второй сын – Егор. В этом году старший пошел в первый класс. Младший же будущий художник. По крайней мере, вместо того, чтобы побегать с мячом, он выбирает краски и альбомные листы. Для Елены и Владимира главное в жизни – это счастье и здоровье детей, уютный дом.
– Семейное счастье кроется в простых вещах, – делится опытом Елена. – Мы стараемся все свое свободное время проводить с детьми: ходим вместе в кино, зоопарк, театр. Но больше всего любим гулять на свежем воздухе, кататься на велосипедах в парке, выезжать за город. Дети дают новые силы, заставляют нас с мужем быть лучше и двигаться вперед.
Елена с пониманием относится к тому, что мужу часто приходится задерживаться на работе, ведь когда-то она и сама проходила службу в отделе уголовного розыска.
– Мы помогаем друг другу и поддерживаем один одного, – говорит Елена. – Если я задерживаюсь на работе, то муж забирает младшего из садика, со старшим делает уроки.
Дежурства, работа допоздна, вызовы среди ночи… Но оба с пониманием относятся к трудностям милицейской профессии. Приходится иногда до часу ночи ждать друг друга, если кто-то задерживается на очередном задании. Однако, несмотря на это, семья Голубовских счастлива и уверена в завтрашнем дне.
Фото из личного архива героев
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В семье Голубовских муж и жена с честью носят погоны
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