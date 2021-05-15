В семье Голубовских муж и жена с честью носят погоны

Владимир и Елена Голубовские на работе, в Первомайском РУВД города Минска, встречаются гораздо чаще, чем дома. Он – подполковник милиции, старший оперуполномоченный по ОВД. Она – капитан милиции, инспектор профилактики специализированного изолятора милиции общественной безопасности.Познакомились будущие супруги будучи курсантами Академии МВД.вспоминает Владимир.Девушка была на курс младше Владимира. Цветы, конфеты, долгие ухаживания… Когда Академия была за плечами, от молодого человека поступило предложение, от которого сложно было отказаться.говорит Елена.Через два года в семье Голубовских родился долгожданный первенец Иван, а через четыре года появился на свет второй сын – Егор. В этом году старший пошел в первый класс. Младший же будущий художник. По крайней мере, вместо того, чтобы побегать с мячом, он выбирает краски и альбомные листы. Для Елены и Владимира главное в жизни – это счастье и здоровье детей, уютный дом.делится опытом Елена.Елена с пониманием относится к тому, что мужу часто приходится задерживаться на работе, ведь когда-то она и сама проходила службу в отделе уголовного розыска.говорит Елена.Дежурства, работа допоздна, вызовы среди ночи… Но оба с пониманием относятся к трудностям милицейской профессии. Приходится иногда до часу ночи ждать друг друга, если кто-то задерживается на очередном задании. Однако, несмотря на это, семья Голубовских счастлива и уверена в завтрашнем дне.Фото из личного архива героев