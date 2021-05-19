В семье Дэвида и Виктории Бекхэм ожидается пополнение

Наследник популярного футболиста состоит в отношениях с моделью Мией Риган. Недавно пара отметила годовщину – в микроблоге Ромео был опубликован их общий снимок.Подписчики сошлись во мнении, что 18-летняя девушка ждет малыша. На фотографии заметен ее округлившийся живот. Интернет-пользователи написали в комментариях, что совсем недавно Мийя хвасталась осиной талией, а сейчас ее фигура изменилась.Итак, поклонники сделали вывод, что 46-летний Дэвид и его 47-летняя супруга Виктория ждут внука или внучку. Но звездная семья пока не давала никаких комментариев на этот счет.