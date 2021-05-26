Аграрии справедливо замечают: «Молоко у коровы на языке». Поэтому заготовка травяных кормов, которая ныне из-за непростых погодных условий стартовала чуть позже, чем в прошлом году, находится в регионе на особом контроле.
Специалисты отмечают: для того чтобы достичь удоя молока в 7000 и более килограммов на корову, а также привеса крупного рогатого скота не менее 1 кг в сутки, необходимо существенно улучшить качество заготавливаемых травяных кормов.
Как отмечает начальник управления растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Сергей Сончик, травы пока до необходимой кондиции созрели не во всех районах области:
– Чтобы добиться достойной урожайности, травы следует убрать в стадии оптимальной зрелости, тщательно соблюдая все технологические регламенты. Пока что косовица в основном ведется в южных районах Гродненской области.
Для этого процесса имеется все необходимое: и людские ресурсы, и высокопроизводительная кормоуборочная техника. В частности, для заготовки трав первого укоса в арсенале аграриев Гродненщины есть порядка 600 кормоуборочных комбайнов и около 900 тракторных косилок, более 750 пресс-подборщиков.
Поэтому нет сомнений – косовица будет проведена качественно и в максимально сжатые сроки.
Опубликовано:
551
В сельхозпредприятиях Гродненской области заготовят свыше 1630 тысяч тонн травяных кормов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter