В сельхозпредприятиях Гродненской области заготовят свыше 1630 тысяч тонн травяных кормов

Специалисты отмечают: для того чтобы достичь удоя молока в 7000 и более килограммов на корову, а также привеса крупного рогатого скота не менее 1 кг в сутки, необходимо существенно улучшить качество заготавливаемых травяных кормов.Как отмечает, травы пока до необходимой кондиции созрели не во всех районах области:Для этого процесса имеется все необходимое: и людские ресурсы, и высокопроизводительная кормоуборочная техника. В частности, для заготовки трав первого укоса в арсенале аграриев Гродненщины есть порядка 600 кормоуборочных комбайнов и около 900 тракторных косилок, более 750 пресс-подборщиков.Поэтому нет сомнений – косовица будет проведена качественно и в максимально сжатые сроки.