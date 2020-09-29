В сельхозорганизациях намолочено 8 миллионов тонн зерна

В целом нынешний год будет более хлебным, чем 2019-й. Уже сегодня зерна получено на 1,3 миллиона тонн больше, чем год назад. Собрано 828 тысяч тонн рапса – плюс 146 тысяч к прошлогоднему показателю. Цифра вырастет, учитывая, что предстоит еще убрать 2 тысячи гектаров ярового рапса.