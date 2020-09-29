С учетом фермерских и личных хозяйств показатель примерно на 300 тысяч тонн больше. Учитывая, что проса осталось убрать 12 процентов, а гречихи – 10, цифра вырастет несущественно. Значительно большая надежда на зерно кукурузы. Оно пока убрано только с 4 процентов площадей, намолочено 60 тысяч тонн. По оценкам специалистов, общий сбор зерна кукурузы превысит миллион тонн.
В целом нынешний год будет более хлебным, чем 2019-й. Уже сегодня зерна получено на 1,3 миллиона тонн больше, чем год назад. Собрано 828 тысяч тонн рапса – плюс 146 тысяч к прошлогоднему показателю. Цифра вырастет, учитывая, что предстоит еще убрать 2 тысячи гектаров ярового рапса.
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В сельхозорганизациях намолочено 8 миллионов тонн зерна
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Фото: Виталий ГИЛЬ