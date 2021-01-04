По оперативным данным Минсельхозпрода, валовое производство по сравнению с 2019-м выросло на 5,6 процента. В среднем от коровы надоено 5312 килограммов, год назад было 5039. Молоко – самый денежный товар для хозяйств. Увеличение его производства положительно сказывается на финансовом состоянии.
Среди районов, как и год назад, уверенно лидирует Гродненский. Как сообщил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Геннадий Аксамит, от каждой коровы в среднем надоен 8831 килограмм молока – плюс 483 к 2019 году.
Среди сельхозпредприятий в лидерах снова СПК «Лариновка» Оршанского района. Надой от коровы за год вырос с 11 042 килограммов до 11 422. Прибавка в 380 килограммов при и так высоко поднятой планке заслуживает особой похвалы.
Фото: БЕЛТА
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В сельхозорганизациях Беларуси за прошлый год впервые произведено более 7,5 миллиона тонн молока
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