В секторе бытовой техники Китая сохранялся стабильный рост в 2019 году

Согласно сообщению ведомства, общий доход компаний данного сектора за этот период достиг 1,6 трлн юаней (около 226 млрд долларов), увеличившись на 4,3 процента в годовом исчислении.Прибыль сектора выросла на 10,9 процента в годовом исчислении и достигла 133,87 млрд юаней в 2019 году.В прошлом году объем производства холодильников, кондиционеров и стиральных машин в Китае вырос на 8,1 процента, 6,5 процента и 9,8 процента в годовом выражении соответственно.В целях дальнейшего увеличения потребления бытовой техники КНР внедрит меры, направленные на стимулирование потребителей менять старые бытовые приборы и электронику на более экологически чистые и умные товары.