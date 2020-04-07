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  2. В секторе бытовой техники Китая сохранялся стабильный рост в 2019 году

В секторе бытовой техники Китая сохранялся стабильный рост в 2019 году

Сектор бытовой техники Китая продемонстрировал устойчивый рост в прошлом году, показывают данные Министерства промышленности и информатизации КНР, пишет "Синьхуа".


Согласно сообщению ведомства, общий доход компаний данного сектора за этот период достиг 1,6 трлн юаней (около 226 млрд долларов), увеличившись на 4,3 процента в годовом исчислении.

Прибыль сектора выросла на 10,9 процента в годовом исчислении и достигла 133,87 млрд юаней в 2019 году.

В прошлом году объем производства холодильников, кондиционеров и стиральных машин в Китае вырос на 8,1 процента, 6,5 процента и 9,8 процента в годовом выражении соответственно.

В целях дальнейшего увеличения потребления бытовой техники КНР внедрит меры, направленные на стимулирование потребителей менять старые бытовые приборы и электронику на более экологически чистые и умные товары.
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Фото: РЕЙТЕР
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