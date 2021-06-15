Число подтвержденных за сутки случаев заражения COVID-19 в Санкт-Петербурге впервые с 19 марта превысило 900. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.
В регионе выявили 902 заболевших за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 452 497 случаев.
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В Санкт-Петербурге выявили более 900 случаев COVID-19 за сутки впервые с 19 марта
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