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В Санкт-Петербурге состоялась встреча председателей СК Беларуси и России

Встреча глав СК Беларуси и России состоялась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси. 

Фото: СК России

В целях укрепления нормативно-правового фундамента между следственными комитетами России и Беларуси в рамках встречи состоялось подписание главами двух ведомств обновленной Программы сотрудничества в области криминалистического обеспечения и сопровождения предварительного расследования на 2022–2023 годы.

В ходе переговоров была выражена общая заинтересованность в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью и по другим направлениям взаимодействия.

Состоявшаяся встреча и подписание обновленной Программы сотрудничества в области криминалистического сопровождения предварительного расследования оценены участниками мероприятия как новый импульс к развитию двусторонних контактов.
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