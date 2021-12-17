В Санкт-Петербурге состоялась встреча председателей СК Беларуси и России

В целях укрепления нормативно-правового фундамента между следственными комитетами России и Беларуси в рамках встречи состоялось подписание главами двух ведомств обновленной Программы сотрудничества в области криминалистического обеспечения и сопровождения предварительного расследования на 2022–2023 годы.В ходе переговоров была выражена общая заинтересованность в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью и по другим направлениям взаимодействия.Состоявшаяся встреча и подписание обновленной Программы сотрудничества в области криминалистического сопровождения предварительного расследования оценены участниками мероприятия как новый импульс к развитию двусторонних контактов.