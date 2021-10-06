В Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме

В четырехэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге взорвался бытовой газ. В результате инцидента пострадал один человек, передает ТАСС.
"В 11:33 поступило сообщение о взрыве газа в четырехэтажном жилом доме на Рябовском шоссе. Пожара после него не последовало, выбиты стекла в пяти окнах. Пострадал один человек, он передан скорой помощи", – приводит слова источника в экстренных службах агентство.
Отмечается, что взрыв прогремел на третьем этаже. Согласно информации из открытых источников, это здание 1957 года постройки, оно газифицировано. В доме зарегистрированы 156 человек.
Фото: ТАСС