В Санкт-Петербурге на Новый год закроют все кафе и рестораны

Это следует из постановления, которое подписал губернатор Александр Беглов.В нем отмечается, что с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января 2021 года заведения общепита не смогут принимать посетителей в вечернее время (с 19:00 до 06:00). Но эти ограничения не распространяются на производственные столовые, службы доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.Ранее введенные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, действуют.- говорится в документе.Уточняется, что в число таких мест входят объекты торговли и услуг, вокзалы, аэропорт, остановки, общественный транспорт. Помимо этого, с 30 декабря по 10 января будет действовать запрет на посещение музеев, театров и концертов.- говорится в сообщении пресс-службы администрации главы города.В эти даты также нельзя будет отправиться в городской зоопарк.- сказано в сообщении.