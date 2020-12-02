В Санкт-Петербурге на Новый год закроют все кафе и рестораны

В городе с 30 декабря по 3 января закроют все заведения общественного питания, сообщает ТАСС.
Это следует из постановления, которое подписал губернатор Александр Беглов.
В нем отмечается, что с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января 2021 года заведения общепита не смогут принимать посетителей в вечернее время (с 19:00 до 06:00). Но эти ограничения не распространяются на производственные столовые, службы доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.
Ранее введенные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, действуют.
"Всем организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо усилить дезинфекцию поверхностей", - говорится в документе.
Уточняется, что в число таких мест входят объекты торговли и услуг, вокзалы, аэропорт, остановки, общественный транспорт. Помимо этого, с 30 декабря по 10 января будет действовать запрет на посещение музеев, театров и концертов.
"С 30 декабря по 10 января запрещается: доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы города.
В эти даты также нельзя будет отправиться в городской зоопарк.
"С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы. В зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. Дети в возрасте до 16 лет не должны посещать мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств", - сказано в сообщении.
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