В Санкт-Петербурге могут ввести ограничительные меры из-за низких темпов вакцинации пожилых людей

Власти Санкт-Петербурга не исключают возможность введения ограничительных мер из-за низких темпов вакцинации пожилых людей, передает ТАСС.
– Санкт-Петербург на протяжении последних трех недель входит в топ регионов по темпу вакцинации.<...> Но такой темп нас совершенно не удовлетворяет прежде всего потому, что доля жителей в возрасте 60 лет и старше составляет всего лишь 40%.<...> Будем надеяться, что такие мероприятия [пресс-конференции] позволят убедить наших пожилых сограждан в том, что необходимо вакцинироваться, потому что если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить какие-то ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми, – уточнил председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.
Он также отметил, что Санкт-Петербург среди регионов находится на третьем месте по темпу вакцинации от коронавирусной инфекции. На первой и второй строчке расположились Брянская и Пензенская области. На начало нынешней недели этот темп достиг соотношения 221 вакцинированный на 100 тыс. человек. Однако из 1,3 млн жителей города в возрасте 60 лет и старше вакцинированы только 526 тыс.
Согласно последней информации, в Санкт-Петербурге за все время положительный тест на коронавирус получили 639 153 человека. Вылечились 593 040 пациентов, у которых ранее подтвердили диагноз COVID-19. Общее число летальных исходов составило 22 321. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксирован 2501 случай заражения.