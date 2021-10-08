В Санкт-Петербурге могут ввести ограничительные меры из-за низких темпов вакцинации пожилых людей

– уточнилОн также отметил, что Санкт-Петербург среди регионов находится на третьем месте по темпу вакцинации от коронавирусной инфекции. На первой и второй строчке расположились Брянская и Пензенская области. На начало нынешней недели этот темп достиг соотношения 221 вакцинированный на 100 тыс. человек. Однако из 1,3 млн жителей города в возрасте 60 лет и старше вакцинированы только 526 тыс.Согласно последней информации, в Санкт-Петербурге за все время положительный тест на коронавирус получили 639 153 человека. Вылечились 593 040 пациентов, у которых ранее подтвердили диагноз COVID-19. Общее число летальных исходов составило 22 321. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксирован 2501 случай заражения.