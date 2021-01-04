Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован в больницу №40 Курортного района Санкт-Петербурга c коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в городских учреждениях здравоохранения.
Ранее в региональных средствах массовой информации появилась информация, что COVID-19 предварительно диагностирован не только у Олега Басилашвили, но и у жены и дочери актера.
В Большом драматическом театра имени Товстоногова, где работает Олег Басилашвили, сведения о госпитализации актера пока никак не комментируют.
В фильмографии Олега Басилашвили более 80 картин, среди которых «Служебный роман», «Осенний марафон» и «Вокзал для двоих».
Фото: архив РИА Новости
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В Санкт-Петербурге госпитализировали Олега Басилашвили
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