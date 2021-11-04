В Сан-Франциско у детей с 5 лет будут требовать подтверждения COVID-вакцинации в общественных местах

По информации Politico, документы о получении прививки будут требовать от детей с 5 лет при входе в рестораны, развлекательные заведения и на спортивные мероприятия.Сотрудник службы здравоохранения Сан-Франциско Сьюзан Филип отметила, что требование вступит в силу примерно через два месяца после того, как правительство убедится в доступности вакцинации для этой возрастной категории.добавила Сьюзан Филип.В настоящий момент местные власти уже требуют подтверждения вакцинации против COVID-19 у взрослых и детей с 12 лет.Ранее сообщалось, что США официально разрешили прививать против коронавируса детей с 5 лет. Вакцины будут делать препаратом компании Pfizer.