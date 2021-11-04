В Сан-Франциско у детей с 5 лет будут требовать подтверждения COVID-вакцинации в общественных местах

В Сан-Франциско начнут требовать подтверждения вакцинации против коронавирусной инфекции у детей с 5 лет при посещении некоторых закрытых общественных мест. Об этом сообщает РБК-Украина.
По информации Politico, документы о получении прививки будут требовать от детей с 5 лет при входе в рестораны, развлекательные заведения и на спортивные мероприятия.
Сотрудник службы здравоохранения Сан-Франциско Сьюзан Филип отметила, что требование вступит в силу примерно через два месяца после того, как правительство убедится в доступности вакцинации для этой возрастной категории.
– Мы определенно хотим подождать и убедиться, что у детей есть возможность пройти вакцинацию, так что это произойдет не ранее чем через восемь недель после того, как вакцина станет доступной для детей, – добавила Сьюзан Филип.
В настоящий момент местные власти уже требуют подтверждения вакцинации против COVID-19 у взрослых и детей с 12 лет.
Ранее сообщалось, что США официально разрешили прививать против коронавируса детей с 5 лет. Вакцины будут делать препаратом компании Pfizer.