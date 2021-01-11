Южнокорейская компания Samsung официально анонсировала онлайн-презентацию, на которой представит свои новинки. В том числе и одни из самых ожидаемых гаджетов года – линейку Galaxy S21, пишет РИА Новости.
Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2021 намечено на 14 января. Начало онлайн-презентации, которая будет транслироваться на разных платформах, – 18:00 по минскому времени.
Ранее стало известно, что флагманская тройка Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra получит экраны с высокой герцовкой и поддержку активного стилуса.
Фото: РИА Новости
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В Samsung рассказали, когда презентуют смартфон Galaxy S21
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