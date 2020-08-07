В самом северном городе России выпал снег

Мокрый снег прошел в самом северном городе России - чукотском Певеке.





В городе похолодало до двух градусов тепла и прошел мокрый снег с дождем, проинформировали в местном гидрометцентре.

Певек оказался в зоне циклона. Температура воздуха здесь уже больше недели не поднималась выше +8 градусов, передает ТАСС. И потепления в ближайшее время не ожидается.

В самом северном городе России проживают менее пяти тысяч человек. Он расположен на побережье в 640 км от Анадыря. Годовые перепады температуры составляют 80 градусов, от минус 50 зимой до плюс 30 летом.





При этом часто на город обрушиваются сильнейшие ветры – до 80 м/с. Город застраивался особым образом с учетом этих ураганных ветров — дома возводились так, чтобы каждый микрорайон имел защитную здание-стену.

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