В самом расцвете: голливудские звезды, чья судьба сложилась трагически

Их жизнь казалась сказкой, только конец у нее получился печальным. Успех, деньги, всеобщая любовь – все это было, но закончилось слишком рано. Рассказываем о голливудских звездах, ушедших из жизни на взлете карьеры.

Джин Харлоу





Кинозвезда 1930-х годов, сыгравшая в фильме «Платиновая блондинка», ушла из жизни, когда ей было всего 26 лет. Жизнь первой блондинки Голливуда сложно назвать простой и счастливой. Её первый муж совершил самоубийство, в последующем ей пришлось заключить фиктивный брак. Во время съемок у актрисы неожиданно начались большие проблемы со здоровьем: врачи диагностировали у нее уремию — самоотравление организма, которое происходит в результате отказа почек. В больнице девушка провела еще несколько дней, но победить болезнь так и не удалось. Судьба Джин Харлоу вдохновила Голливуд на создание фильма о ней. Главную роль собиралась сыграть Мэрилин Монро, однако не успела из-за внезапной смерти.

Источник фото: kino-teatr.ru

Мэрилин Монро





О трагической судьбе, пожалуй, одной из самых узнаваемых киноактрис XX века знает практически каждый. Её с телефонной трубкой в руке нашли мертвой в ночь с 4 на 5 августа 1962 года в ее доме в Лос-Анджелесе. Актриса приняла слишком много таблеток. На тот момент иконе поп-культуры было всего 36 лет. Те, кто знали Мэрилин лично, говорили, что она была бесконечно добра, несмотря на тяжелое детство. Глэдис Перл, мать актрисы, отдала дочь в приют практически сразу после рождения. Спустя много лет Мэрилин призналась, что в детстве ее изнасиловал взрослый мужчина. Правда, преступником она называла то приемного отца, то гостя дома, из-за чего многие отнеслись скептически к такому откровению. Да и не вписывалось оно в образ, казалось бы, счастливой красавицы, у которой так удачно складывается актерская карьера. Несмотря на многочисленные романы, женское счастье Мэрилин так и не обрела. Артистка перенесла множество абортов и выкидышей, а расставания следовали одно за одним.

Источник фото: instyle.ru

Шэрон Тэйт





Представьте, насколько успешно могла сложиться жизнь актрисы Шэрон Тэйт, если в 25 лет о ней уже говорил весь Голливуд, а предложения от продюсеров поступали одно за одним. Однако судьба распорядилась иначе, и голливудской красавице не суждено было дожить даже до 30. Когда актриса была на девятом месяце беременности, её муж, молодой режиссер Роман Полански, уехал на съемки в Лондон. Их первенец должен был появиться на свет в конце августа, а 8-го числа Роман позвонил жене и предупредил, что съемки задерживаются и приехать он пока не может. Ту ночь Шэрон решила провести с их общими друзьями, тем самым подписав и себе, и им смертный приговор. В ночь на 9 августа все они стали жертвами членов секты Чарльза Мэнсона. Согласно заключению судмедэксперта, беременную Шэрон Тейт 16 раз ударили ножом, ее подругу — 28 раз, а в одного из гостей дважды выстрелили. Ни Шэрон Тэйт, ни ее ребенка, которому до рождения оставалось несколько недель, спасти не удалось.

Источник фото: kinoart.ru

Джейн Менсфилд





Судьбу одной из главных блондинок Голливуда, Джейн Менсфилд, вряд ли можно назвать счастливой. Её считали главной соперницей Мэрилин Монро, она знала пять языков, а уровень IQ актрисы составлял больше 140 баллов. К этому всему добавились быстрый карьерный взлет, съемки в популярных кинофильмах, признание Голливуда. Джейн трижды была замужем, от разных мужей у нее родились пятеро детей. Актрисе было всего 34 года, когда она вместе с тремя детьми ехала на интервью и попала в страшную аварию. Автомобиль на полной скорости врезался в фуру, из-за чего все взрослые, находящиеся в машине, в том числе и Джейн, погибли. Детям, сидевшим на заднем сиденье, чудом удалось выжить.

Источник фото: marieclaire.ru

Грейс Келли





Жизнь американской актрисы, супруги князя Монако Ренье III действительно была похожа на сказку, но, к сожалению, с несчастным концом. Любимица режиссеров в середине XX века получала огромное количество предложений сыграть различные роли. В личной жизни ее судьба также не обидела: за Грейс Келли ухаживали богатые и знаменитые мужчины, из которых она выбрала лучшего. Однако постепенно сказка превратилась в суровую реальность. Дети актрисы росли очень непослушными, избалованными, со временем к матери они начали относиться как к прислуге. Однажды после очередной ссоры Грейс отказалась от услуг водителя и села за руль сама, чтобы в дороге поговорить с дочерью о неподобающем поведении. Во время управления автомобилем у Грейс случился инсульт, в результате чего она врезалась в дерево. В больнице спасти актрису с тяжелыми травмами головы не удалось. На тот момент Грейс Келли было 52 года.

Источник фото: shoppingcenter.ru