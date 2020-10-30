В Самарканде завершилось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ

Главы делегаций подписали План совместных мероприятий вооруженных сил стран СНГ на 2021 год и приняли решение по 15 различным вопросам. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.
В ходе заседания участники рассмотрели и приняли решения по 15 вопросам. Особое внимание уделили военно-политической обстановке и совместным вопросам обеспечения региональной безопасности в современных условиях, а также мероприятиям вооруженных сил государств – участников СНГ в 2021 году и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, участники заседания рассмотрели практические аспекты применения беспилотных летательных аппаратов, организации противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения, а также вопросы внедрения приобретенного передового опыта в практику подготовки войск. Сообщается, что особое место в повестке заседания было отведено дальнейшему развитию совместных систем военного значения.
В целях дальнейшего развития взаимодействия стран Содружества в военной сфере главы делегаций подписали План совместных мероприятий вооруженных сил стран – участниц СНГ на 2021 год.
Фото Министерства обороны Беларуси
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