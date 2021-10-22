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  2. В Рязанской области России объявили 25 октября днем траура по жертвам пожара на заводе

В Рязанской области России объявили 25 октября днем траура по жертвам пожара на заводе

Днем траура по жертвам пожара на предприятии по производству взрывчатых веществ в Рязанской области Российской Федерации объявили в регионе 25 октября, пишет ТАСС.


– 25 октября в регионе объявлен траур по погибшим в результате пожара, – сказал губернатор региона Николай Любимов.

Поручено отменить все развлекательные мероприятия в этот день, на зданиях органов государственной власти, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания внесут соответствующие изменения.

Кроме того, Николай Любимов вновь выразил глубочайшие искренние соболезнования семьям погибших в трагедии, в результате которой погибли 16 человек.
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Фото: РЕЙТЕР
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