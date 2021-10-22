В Рязанской области России объявили 25 октября днем траура по жертвам пожара на заводе

, – сказал губернатор региона Николай Любимов.Поручено отменить все развлекательные мероприятия в этот день, на зданиях органов государственной власти, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания внесут соответствующие изменения.Кроме того, Николай Любимов вновь выразил глубочайшие искренние соболезнования семьям погибших в трагедии, в результате которой погибли 16 человек.