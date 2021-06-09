Количество пострадавших при пожаре в реанимационном отделении областной клинической больницы имени Н.А. Семашко в Рязани увеличилось до девяти человек. Об этом информирует РИА Новости.
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области
По уточненным данным, в результате пожара пострадали 12 человек, трое из них погибли.
Напомним, в ночь с 8 на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы произошел пожар. Местные власти сообщали о трех погибших пациентах и восьми пострадавших, в том числе двух медсестрах, которые участвовали в спасении людей.
Официальный представитель экстренных служб сообщил, что рассматриваются две версии причины пожара: возгорание аппарата ИВЛ и короткое замыкание в палате.
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В Рязани увеличилось количество пострадавших при пожаре в больнице
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