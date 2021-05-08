В руинах Белого дворца Брестской крепости открылась фотовыставка

На территории Брестской крепости в руинах Белого дворца в преддверии Дня Победы открылась фотовыставка «1941. Первые дни войны». Экспонатами выставки послужили лучшие снимки корреспондентов агентства «Совинформбюро», датированные первыми днями Великой Отечественной войны.







В представленных фотоработах организаторы постарались широко показать первые известия о начале войны и первые бои, мобилизацию и отправку на фронт, зарождение партизанского движения и трагедию мирного населения.





























Выставка бесплатная. Посетить ее можно до 29 июня.

bogush@sb.by





