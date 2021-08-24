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В РТБД стартует 30-й театральный сезон

С 24 августа в Республиканском театре белорусской драматургии начинается тридцатый театральный сезон "Лица". 

Иллюстративное фото, rtbd.by

В связи с этим зрителям покажут материалы из видеоархива – можно будет посмотреть самые громкие спектакли репертуара.

С 24 августа по 30 сентября приглашают на спектакли " Ку-ку” и “Черный квадрат” с Зоей Белохвостик в главной роли. Зрителей просят обратить внимание на  то, что записи 1994 года: качество видео и звука будет соответствующим. 

– Самое ценное – это память, которую удалось сохранить, – обращают внимание в театре. 

В учреждении культуры также напомнили, что премьера спектакля "Черный квадрат" М. Климковича и М. Адамчика в постановке А. Гарцуева состоялась 16 декабря 1994 года и стала одним из самых ярких событий для коллектива театра того времени. 

Республиканский театр белорусской драматургии ждет всех любителей и друзей в юбилейном тридцатом сезоне в обновленном зрительном зале – месте, где аккумулируется живая энергия, рождаются искренние переживания и эмоции. 

Билеты еще есть в продаже. 
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