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  2. В Россонском районе прошел ураган. Повреждены крыши домов и деревья, пострадал человек

В Россонском районе прошел ураган. Повреждены крыши домов и деревья, пострадал человек

Некоторые районы Витебской области настигла непогода. 

По данным МЧС, в Россонском районе были повреждены кровли четырех административно-хозяйственных зданий, а также вышка связи МТС. В результате падения дерева пострадала жительница Россон 1987 года рождения. Сотрудники МЧС освободили женщину. Она с травмами доставлена в медучреждение. 

На данный момент продолжаются работы по уборке упавших деревьев.  По информации РУП "Витебскэнерго", в Россонах отключены три линии электропередачи.

Очевидцы из городского поселка прислали в редакцию фото и видео, на которых видны последствия урагана: упавшие деревья заблокировали дороги, повреждены автомобили. 

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В Полоцком районе спасатели и другие службы также проводят работы по уборке упавших деревьев на автодороге Р20. 


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