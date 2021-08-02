В Россонском районе прошел ураган. Повреждены крыши домов и деревья, пострадал человек

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По данным МЧС, в Россонском районе были повреждены кровли четырех административно-хозяйственных зданий, а также вышка связи МТС. В результате падения дерева пострадала жительница Россон 1987 года рождения. Сотрудники МЧС освободили женщину. Она с травмами доставлена в медучреждение.На данный момент продолжаются работы по уборке упавших деревьев. По информации РУП "Витебскэнерго", в Россонах отключены три линии электропередачи.Очевидцы из городского поселка прислали в редакцию фото и видео, на которых видны последствия урагана: упавшие деревья заблокировали дороги, повреждены автомобили.В Полоцком районе спасатели и другие службы также проводят работы по уборке упавших деревьев на автодороге Р20.