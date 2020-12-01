Против тех, кто промышляет незаконной добычей дичи, сегодня выступает не только Уголовный и Административный кодексы, но и современные технологии. Доказательство – недавний пример из Россонского района, где работники лесной охраны на горячем задержали браконьера-рецидивиста.
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Подробностями делится Дмитрий Дикович, главный охотовед Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
– Еще в прошлые выходные во время загонной охоты представитель Россонского лесхоза обнаружил на лосиной тропе погибшее животное. Взрослая лосиха лежала на земле, задушенная специальной петлей, поставленной браконьером. Наш охотовед поступил по инструкции: связался с Верхнедвинской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира. Дальше вблизи этого места установили фотоловушки, которые и помогли выявить нарушителя.
Камера «поймала» и отправила картинку на телефон представителя инспекции. В кадре – браконьер, которого позже возьмут с поличным. В момент, когда тот будет выносить к машине части разделанной туши.
Нарушителем оказался местный житель, продолжает собеседник:
– Прежде его уже привлекали за незаконную охоту. На этот раз сельчанину, поставившему петлю, предстоит ответить по статье 282 Уголовного кодекса. Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Кроме этого, браконьер обязан возместить вред, причиненный окружающей среде – в 300 базовых величин.
Фото: pixabay.com
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В Россонском районе поймали браконьера-рецидивиста
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