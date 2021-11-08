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В Россонском районе обнаружены неучтенные захоронения мирных граждан времен ВОВ

Прокуратура Россонского района при расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ получила архивные сведения о расстреле в 1943 году фашистами мирных жителей деревень Байдино и Харлаши. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры.

Фото: БЕЛТА

Удалось установить неучтенные места захоронения мирных граждан.

Согласно документам, тела некоторых убитых захоронили на гражданском кладбище в деревне Дворище. При обследовании территории работники прокуратуры нашли два памятных знака на местах захоронения пяти жертв.

Также аналогичное захоронение обнаружено и на окраине гражданского кладбища в деревне Мураги, где, согласно полученным сведениям, трое жителей были убиты фашистами в 1943 году, а затем захоронены в братской могиле. На указанных местах были проведены осмотры.

По поручению прокурора Россонского района местные власти оформили паспорта захоронений, проводят работу по установке государственных знаков.
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