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В Россонском районе мужчина незаконно добывал лося. Дело направлено в суд

Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело о незаконной добыче лося жителем Россонского района. Ему инкриминирована незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Фото носит иллюстративный характер

Согласно материалам дела, в период с 10 октября по 23 ноября прошлого года житель Россонского района 1957 года рождения на территории Соколищанского лесничества ГЛХУ "Россонский лесхоз" путем установки петли, что запрещено, добыл из корыстных побуждений одну самку лося. Затем сельчанин ножом частично разделал тушу животного, после чего в полимерном пакете перенес голову и части передних конечностей с места разделки к ручью, где поместил их в воду для хранения. Спустя время мужчину задержали сотрудники ГЛХУ "Россонский лесхоз".

В ходе следствия было установлено, что специального удостоверения на право охоты и разрешения на добычу названного нормируемого вида охотничьего животного и охотничьей путевки к нему мужчина не имел. 

К тому же, согласно материалам дела, ранее местный житель уже был судим за незаконную охоту в 2019 году. 
Сообщается, что причиненный окружающей среде ущерб составил 900 базовых величин.

Действиям мужчины дана правовая оценка. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 282 УК РБ. 

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. Избранную к жителю Россонского района меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней – заключение под стражу. 

Фото: pixabay.com
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