Сотрудникам ГАИ поступило сообщение о ДТП в Россонском районе.
Авария произошла 15 декабря в 17:50 вблизи деревни Амосенки. Водитель Renault Kangoo на закруглении дороги не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
– Рядом с водителем находилась 67-летняя пассажирка, которая получила телесные повреждения. Пенсионерку госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы, – сообщил начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Личность водителя установлена. Им оказался 71-летний пенсионер, проживающий в Минске.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
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В Россонском районе иномарка врезалась в дерево. Есть пострадавшие
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