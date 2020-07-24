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В российской клинике после липосакции умерла пациентка

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело из-за кончины женщины после липосакции в одной из медицинских клиник на севере российской столицы. Об этом пишет агентство «Москва».

Известно, что у женщины 1985 года рождения ухудшилось самочувствие после операции. Доктора центра оказали ей медицинскую помощь, но она все же умерла. Приехавшая на место скорая помощь констатировала смерть пациентки.

Прокурорская проверка обнаружила в клинике ряд нарушений, в том числе законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны здоровья граждан. Сейчас возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).
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