В российской клинике после липосакции умерла пациентка

Известно, что у женщины 1985 года рождения ухудшилось самочувствие после операции. Доктора центра оказали ей медицинскую помощь, но она все же умерла. Приехавшая на место скорая помощь констатировала смерть пациентки.Прокурорская проверка обнаружила в клинике ряд нарушений, в том числе законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны здоровья граждан. Сейчас возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).