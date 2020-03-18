В России завершили расследование уголовного дела историка Соколова, убившего молодую сожительницу

Следствие по уголовному делу в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено, сообщает СК Российской Федерации.

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Историка обвиняют по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия". Уголовное дело в отношении него уже отправлено в прокуратуру, где будет принято решение об утверждении обвинительного заключения. По словам адвоката Соколова, первое заседание суда по данному делу должно пройти уже восьмого апреля.

Напомним, седьмого ноября прошлого года Соколов в своей квартире застрелил аспирантку и свою сожительницу Анастасию Ещенко из обреза. Спустя два дня он решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки, где он пытался утопить останки убитой. Позже в квартире задержанного правоохранители обнаружили другие фрагменты тела девушки.

Обвиняемый признался в преступлении и рассказал, что причиной убийства стала ссора между ним и сожительницей. Историк прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость на момент совершения преступления.