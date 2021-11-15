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  2. В России завершается разработка препарата, прерывающего развитие COVID-19

В России завершается разработка препарата, прерывающего развитие COVID-19

Разработка российского препарата, который позволяет прерывать развитие COVID-19 на начальном этапе, находится на завершающей стадии. Такую новость сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.

Снимок носит иллюстративный характер

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от коронавируса], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», – заявил Михаил Мурашко. Глава российского Минздрава уточнил, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.

Напомним, что за минувшую неделю в России выявили 275 579 случаев заражения COVID-19. Это на 5726 меньше, чем за аналогичный предыдущий период. Снижение показателей было зафиксировано впервые за девять недель.

Фото: pixabay.com
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