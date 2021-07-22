Тест-система, которая сможет выявить у человека инфицирование «Альфа» и «Дельта» вариантами COVID-19, получила регистрационное удостоверение, информирует ТАСС.
«По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства (ЦСП ФМБА) в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий Alfa, Beta/Gamma и Delta на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции. Набор <...> был зарегистрирован 21 июля 2021 года», – сообщили в пресс-службе агентства.
Напомним, что за весь период распространения коронавирусной инфекции число заражения ею в России уже превысило 6 млн. Более 151 тысячи пациентов скончались.
Фото: pixabay.com
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В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления штаммов коронавируса. Она сможет находить «Дельту»
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