В России зарегистрировали 791 смерть из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 293. Общее количество инфицированных в России достигло 5 882 295.Число вылечившихся от COVID-19 россиян возросло за сутки на 21 493. Всего уже выздоровели 5 278 976 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,7% от общего числа инфицированных.Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,48%, следует из данных штаба.