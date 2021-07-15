В России количество смертей из-за COVID-19 выросло за сутки на 791 против 786 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Всего от коронавируса скончались 146 069 человек, информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Фото: БЕЛТА
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 293. Общее количество инфицированных в России достигло 5 882 295.
Число вылечившихся от COVID-19 россиян возросло за сутки на 21 493. Всего уже выздоровели 5 278 976 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,7% от общего числа инфицированных.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,48%, следует из данных штаба.
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В России зарегистрировали 791 смерть из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию
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