За минувшие сутки в России положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию получили 23 962 пациента. За весь период распространения COVID-19 в стране данную болезнь диагностировали у 5 682 634 человек. Такая информация размещена в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 962 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2938 (12,3%) без клинических проявлений, – приводится актуальная статистика в опубликованном сообщении.
Уточняется, что за все время в стране выявили 5 682 634 случая заражения. Темп прироста сложился на уровне 0,42%.
Вместе с тем коронавирусная инфекция за последние 24 часа унесла жизни 725 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в России составило 140 041.
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В России зарегистрировали 23 962 новых случая заражения COVID-19
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