В России зарегистрировали 23 962 новых случая заражения COVID-19

– приводится актуальная статистика в опубликованном сообщении.Уточняется, что за все время в стране выявили 5 682 634 случая заражения. Темп прироста сложился на уровне 0,42%.Вместе с тем коронавирусная инфекция за последние 24 часа унесла жизни 725 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в России составило 140 041.