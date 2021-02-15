Количество зафиксированных случаев коронавируса в России возросло на 14 207 – до 4 086 090, информирует РИА Новости.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 14 207 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1559 (11,0%) без клинических проявлений, – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что за все время пандемии COVID-19 в государстве выявлено 4 086 090 случаев заболевания инфекцией. Темп прироста сложился на уровне 0,35%.
Фото: БЕЛТА
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В России зарегистрировали 14 207 новых случаев заражения COVID-19
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